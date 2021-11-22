SOCAR вложит 1 млрд долларов в энергосектор Пакистана

SOCAR планирует вложить 1 миллиард долларов в энергетический сектор Пакистана, заявил посол Азербайджана в Исламабаде Хазар Фархадов. Об этом сообщает «Туран» со ссылкой на пакистанское издание Pakistan Observer.

«SOCAR планирует инвестировать $1 млрд. в энергетический сектор Пакистана. В целом, и другие азербайджанские компании заинтересованы в создании совместных предприятий с пакистанскими партнерами и инвестициях в Пакистан, поскольку они считают эту страну потенциальным рынком для бизнеса и инвестиционной деятельности», - сказал Фархадов в ходе посещения Торгово-промышленной палаты Исламабада.

Фархадов отметил, что у руководства Азербайджана и Пакистана есть стремление к расширению экономического сотрудничества, и обеим странам следует сосредоточиться на продвижении прямых связей между частными секторами для улучшения двусторонних торговых отношений.