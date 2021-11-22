МВД обратилось к водителям и пешеходам
«Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что за первые 10 месяцев 2021 года 42% аварий в стране и 57% в столице - наезды на пешеходов». Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел.
В сообщении также отмечается, что в подобных авариях виноваты как водители, так и пешеходы.
«Некоторые пешеходы не используют пешеходные полосы, подземные и надземные переходы, предназначенные для их безопасного и комфортного передвижения. В результате этого, большинство случаев ДТП с их участием происходит вне пешеходных переходов.
Учитывая это, МВД призывает пешеходов:
- Переходить улицы и дороги в специально отведенных для них местах;
- При использовании регулируемых или нерегулируемых пешеходных переходов учитывать ограничение скорости на дороге, интенсивность движения, погодные условия и условия видимости, могут ли водители остановить транспортное средство;
- Быть осторожными в условиях ограниченной видимости, тумана, дождя, снега, а также в темноте.
- Правильно оценивать скорость встречных машин, начинать движение, убедившись, что движение автомобилей полностью остановлено и водители уступают вам дорогу;
- Быть осторожными при ожидании, посадке и выходе из общественного транспорта, а также не выходить внезапно на дорогу;
- Не использовать мобильные телефоны при переходе дороги, а также наушники, чтобы вовремя слышать звуки окружающих автомобилей.
В то же время водители за рулем должны серьезно относиться к безопасности пешеходов, которые считаются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, уступить пешеходам, которые уже находятся на дороге, быть более осторожными в местах, где пешеходы могут внезапно появиться на дороге, особенно на темных и неосвещенных дорогах, а также оценить опасные ситуации.
«Каждый водитель должен знать, что невнимательность приводит к трагическим последствиям», - говорится в сообщении.