Отдел международной информации и политики 17:05

Поскольку в США снова наблюдается рост числа случаев заболевания, уже ожидается, что эта тенденция сохранится. Именно потому, что миллионы американцев традиционно отправятся в поездки в связи с Днем благодарения. Медицинские работники и больничная система уже готовятся к наплыву пациентов с COVID-19. Эксперты отмечают, что у здравоохранения было мало времени, чтобы оправиться от летнего всплеска пандемии. В прошлом году в преддверии праздников также наблюдался большой всплеск заболеваемости. Но в этом году новые инструменты могут снизить распространение — если, конечно, они будут быстро освоены. Ранее научные агентства США рекомендовали бустерные дозы для всех взрослых через шесть месяцев, прошедших после вакцинации препаратами мРНК. В США дети старше пяти лет недавно тоже получили право на вакцинацию.

Существующие методы лечения, такие как моноклональные антитела, очень эффективны при раннем назначении, в то время как два многообещающих противовирусных препарата от Merck и Pfizer могут быть одобрены в ближайшие недели. Но новые методы лечения могут появиться на фоне роста числа случаев заболевания во время праздничных выходных. «Это наша гонка со временем», - сказал Кайл Энфилд, заместитель главного врача отделения интенсивной терапии в Университете здравоохранения Вирджинии. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, ежедневно более чем 92 тысяч тестов американцев дают положительный результат на COVID-19, а более 1000 человек умирают от вируса каждый день. Число новых случаев заболевания растет в большинстве штатов, с «горячими» точками на Среднем Западе, северо-востоке и в некоторых частях юго-запада страны. В этом году уже зафиксировано больше смертей от COVID, чем в 2020 году. Это произошло из-за более заразного варианта Delta, а также из-за низких показателей вакцинации на большей части территории страны. По оценкам специалистов, общее количество смертей от COVID-19 в США может достигнуть 1 миллиона к весне. Несмотря на это, ожидается, что около 20 миллионов пассажиров будут летать по стране в предстоящий День благодарения, как сообщило на прошлой неделе Управление транспортной безопасности США (TSA). Эти цифры приближаются к рекордным показателям, отмеченным в День благодарения до пандемии, в 2019 году, когда 26 миллионов человек прошли регистрацию на авиарейсы.

«Учитывая более прохладную погоду и приближающиеся праздники, я действительно думаю, что мы, вероятно, увидим увеличение числа случаев заболевания в течение следующих нескольких недель, - сказал К. Энфилд. - Зима может быть напряженным временем в больнице из-за регулярных случаев заболевания гриппом и пневмонией, но в этом году, думаю, к этим двум факторам мы сможем добавить распространение вируса COVID». В то же время трудно предсказать, насколько большой будет следующая волна, сказал он, и большая часть этих расчетов зависит от показателей вакцинации, а также от существующих и потенциально доступных лекарств. Многие больницы в Массачусетсе, в штате, в котором наблюдается один из самых быстрорастущих уровней случаев заболевания и госпитализации в стране, уже заполнены или переполнены, сообщила The Guardian Эмили Рубин, врач-пульмонолог и реаниматолог Массачусетской больницы общего профиля. Дело не только в том, что коронавирус заполняет палаты. «У нас есть большое количество пациентов в палатах интенсивной терапии, которые находятся в больнице с заболеваниями, не связанными с COVID», - сказала она. Эксперты надеются, что даже если число случаев COVID вырастет, вакцины помогут снизить количество госпитализаций и смертей по сравнению с прошлым годом. Тем временем больницы нанимают как можно больше медсестер и врачей и увеличивают количество пациентов, которые могут получать моноклональные антитела в прививочных центрах. Люди, испытывающие симптомы COVID, должны быть немедленно проверены, а те, у кого есть положительный результат и которые подвержены высокому риску тяжелого заболевания, должны немедленно пройти курс лечения моноклональными антителами. Но обеспечить моноклональное лечение сложно, потому что обычно требуется часовая инфузия в специализированном центре.