Путин поделился ощущениями после участия в испытаниях назальной вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал, что принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса и поделился своими ощущениями, передает Интерфакс.

Путин отметил, что это - просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции в шприц набрали порошок и попросили вдохнуть глубоко на счет три.

«Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было. Просто ничего», - поделился ощущениями президент.