Древние сокровища изъяли у контрабандистов в Турции

Отмечается, что в результате обысков сотрудники жандармерии обнаружили у одного мужчины в районе Белек около 45 монет. Подозреваемый был задержан по подозрению в контрабанде.

Согласно информации, были изъяты десятки бронзовых монет римской эпохи, а также погребальная стела и статуя Иисуса Христа.

Кроме того, в провинции Кютахья при попытке продать погребальную стелу римской эпохи и статую Иисуса Христа были задержаны двое контрабандистов.

В ходе расследования выяснилось, что мужчины проводили незаконные раскопки и пытались продать артефакты римской эпохи. Исторические ценности были переданы дирекции музеев Газиантепа и Кутахьи.