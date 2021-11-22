Древние сокровища изъяли у контрабандистов в Турции
Турецкие службы безопасности изъяли у контрабандистов артефакты римской эпохи, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, были изъяты десятки бронзовых монет римской эпохи, а также погребальная стела и статуя Иисуса Христа.
Отмечается, что в результате обысков сотрудники жандармерии обнаружили у одного мужчины в районе Белек около 45 монет. Подозреваемый был задержан по подозрению в контрабанде.
Кроме того, в провинции Кютахья при попытке продать погребальную стелу римской эпохи и статую Иисуса Христа были задержаны двое контрабандистов.
В ходе расследования выяснилось, что мужчины проводили незаконные раскопки и пытались продать артефакты римской эпохи. Исторические ценности были переданы дирекции музеев Газиантепа и Кутахьи.