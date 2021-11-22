Оверчук уже в Ереване, встречается с Пашиняном
Вице-премьер России Алексей Оверчук находится в Ереване, сообщает Sputnik Армения.
В аэропорту его встретил вице-премьер Мгер Григорян. Вместе они отправились на встречу с премьер-министром Николом Пашиняном.
Отметим, что сегодня утром Алексей Оверчук встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече было подчеркнуто, что российские компании проявляют большой интерес к Азербайджану, и что ведутся переговоры между деловыми кругами Азербайджана и России. Была выражена уверенность в том, что азербайджано-российские отношения и дальше будут успешно развиваться в различных сферах. Также было отмечено, что скорейшее открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией внесет вклад в стабильность и экономическое развитие в регионе.