Завтра Южная Корея запретит употреблять собачье мясо
В четверг, 25 ноября, правительство Южной Кореи начнет официальное обсуждение законопроекта о запрете употребления собачьего мяса в стране. Об этом сообщает The Independent.
Ранее президент страны Мун Чжэ Ин предложил пересмотреть эту противоречивую практику во время встречи с премьер-министром в сентябре нынешнего года.
В то время как защитники прав животных и активисты давно называют эту многовековую традицию «позором для международного сообщества», традиционалисты выступают против запрета, заявив, что корейская культура разрешает людям есть все, что они хотят.
Опрос, проведенный в 2020 году, показал, что около 84% южнокорейцев никогда не ели собачье мясо и не собираются употреблять его в ближайшем будущем. По результатам опроса также стало известно, что 59% жителей Южной Кореи поддерживают запрет на употребления мяса собак.