Завтра Южная Корея запретит употреблять собачье мясо

В четверг, 25 ноября, правительство Южной Кореи начнет официальное обсуждение законопроекта о запрете употребления собачьего мяса в стране. Об этом сообщает The Independent.

Ранее президент страны Мун Чжэ Ин предложил пересмотреть эту противоречивую практику во время встречи с премьер-министром в сентябре нынешнего года.

В то время как защитники прав животных и активисты давно называют эту многовековую традицию «позором для международного сообщества», традиционалисты выступают против запрета, заявив, что корейская культура разрешает людям есть все, что они хотят.