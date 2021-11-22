В Милли Меджлисе заговорили о высоких налогах и низких пенсиях адвокатов

«Адвокаты в Азербайджане обременены слишком высокими налогами. В общей сложности налоговые выплаты адвокатов составляет 34%. Считаю, что здесь должен быть применен такой же подход, как и в других профессиях. Кроме того, имеются проблемы и в вопросе пенсионного обеспечения адвокатов. Если в законе «О трудовых пенсиях» предусмотрены льготы по улучшению пенсионного обеспечения судей и сотрудников прокуратуры, то почему-то мы не видим этого в отношении адвокатов». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Бахруз Магеррамов.

В своем выступлении депутат также затронул тему низкой оплаты услуг адвоката, который оказывает услуги за счет государства. Изначально эта сумма составляла 2 маната в час, но затем после распоряжения президента эта сумма была увеличена в три раза и достигла шести манатов.

«Но стоит отметить, что глава государства не называл конкретной суммы, поручая Кабмину повысить выплаты. Ситуация такова, что оказывающий услуги за государственный счет адвокат не только не зарабатывает, но еще и тратит деньги из своего кармана. Считаю, что эта сумма должна быть увеличена минимум в два раза, а деньги, получаемые за оказание услуг за государственный счет должны быть освобождены от налогов.

Снижение налогового бремени на адвоката, освобождение от налогов оплаты юридической помощи за счет государства, решение вопроса о пенсионном обеспечении адвокатов в форме, достойной имени адвоката, означает для нас не расходы, а новые перспективы. Потому что сильная защита означает эффективное обеспечение прав и свобод человека, сильное правосудие. Сильная независимая адвокатура и независимый суд являются одними из решающих факторов для экономического развития и инвестиций. В этом смысле я прошу членов правительства обратить внимание на эту проблему", - сказал он.

В свою очередь, спикер Сахиба Гафарова отметила, что говорила по этому поводу с председателем парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли и этот вопрос в скором времени будет обсужден.