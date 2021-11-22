Кредит под залог депозита от Yelo Bank
Придерживаясь своей основной идеи «Клиент прежде всего», Yelo Bank представляет обновленный продукт «Кредит под залог депозита» на выгодных условиях. Таким образом, клиенты смогут использовать до 90% суммы кредита в Yelo Bank в трех формах: потребительский кредит, кредитная линия или кредитная линия по карте.
Годовые процентные ставки по продуктам следующие:
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Кредит наличными - годовая процентная ставка по депозиту + 3%
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Кредитная линия - годовая процентная ставка по депозиту + 5%
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Кредитная карта - 20% годовых.
Денежные средства по данному продукту доступны до конца срока депозита.
В настоящее время на депозите Yelo Sabit можно зарабатывать до 10,5% годовых. Также есть возможность получать доход по подарочной карте каждый месяц или в конце периода. Количество вкладов не ограничено, продление происходит автоматически. Максимальный срок вкладов - 36 месяцев.
Иными словами, вы можете сделать вклад в Yelo Bank на выгодных условиях, а если вы нуждаетесь в денежных средствах, то можете получить кредит на их основе без потери начисленных процентов по вашему депозиту.
С помощью кредитного калькулятора на нашем сайте вы можете рассчитать ежемесячный платеж и заказать желаемую сумму.
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Yelo Bank - яркий банкинг.