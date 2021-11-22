В ВМС США заявили, что эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke Milius совершил «обычный транзитный проход через Тайваньский пролив» через международные воды в соответствии с международным правом. «Транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Военные США летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом», - добавлено в официальном заявлении ведомства.

Корабль военно-морских сил США снова прошел через чувствительный Тайваньский пролив во вторник. Это с точки зрения американских властей является частью того, что военные США называют рутинной деятельностью. Однако это каждый раз вызывает раздражение в Китае, правительство которого считает, что Вашингтон пытается таким образом разжечь очаг региональной напряженности.

Немедленного ответа на эту демонстрацию американцев из Китая не последовало. Хотя в прошлом месяце китайские военные осудили Соединенные Штаты и Канаду за отправку их военных кораблей через Тайваньский пролив, заявив, что они угрожают миру и стабильности в регионе.

Китай утверждает, что Пекин имеет полное право демократически править Тайванем, как собственной территорией, и в течение последнего года неоднократно выполнял миссии своей военной авиации в опознавательной зоне противовоздушной обороны Тайваня, что каждый раз вызывало гнев в Тайбэе.

Соединенные Штаты, как и большинство стран, не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но являются его самым важным международным спонсором и поставщиком оружия. Пекин же называет Тайвань самым чувствительным и важным вопросом в отношениях с Вашингтоном.

Как не раз сообщал haqqin.az, корабли ВМС США проходят через пролив почти ежемесячно, к гневу Пекина. Союзники американцев, включая Великобританию, также периодически направляют свои военные корабли для прохода через Тайваньский пролив.

Словом, и пролив, и ситуация вокруг «острова раздора» остается непростой. И особенно это опасно, так как здесь сходятся и завязаны в клубок противоречий интересы целого ряда государств.