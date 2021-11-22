Очередной самолет направился в Баку через воздушное пространство Армении
Самолет греческой авиакомпании Aegean Airlines 24 ноября осуществил рейс Ларнака (Кипр) – Баку через воздушное пространство Армении.
Согласно данным flightradar24.com, самолет пересек армяно-турецкую границу в Армавирской области Армении, пролетел над административным районом Эребуни Еревана, затем над городом Мартуни в Гегаркуникской области и далее направился в Баку.
Днем ранее самолет азербайджанских авиалиний AZAL совершил рейс из Нахчывана в Баку через воздушное пространство Армении.
Информация об использовании азербайджанскими самолетами воздушного пространства Армении для внутренних рейсов появилась в прошлом месяце. Сообщалось, что стороны договорились о взаимном использовании воздушного пространства.