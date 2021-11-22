В связи с принципиальной важностью для функционирования городов и высокой скоростью пассажиропотока общественный транспорт следует рассматривать отдельно. Основное внимание должно быть уделено повышению его привлекательности, в частности гармонизации путешествия и увеличению скорости передвижения.

Общественный транспорт является основой городской мобильности. Беспрепятственное движение автобусов важно для обеспечения комфортных, безопасных поездок пассажиров. При выборе вида транспорта для путешествия, время в пути, комфорт, а затем и цена являются основными факторами. Уже ограниченная скорость автобуса и соблюдение графика движения во многом зависят от пробок на дорогах.

Бакинское транспортное агентство, учитывая важность специальных полос для автобусов в городе Баку, предложило комиссии по безопасности дорожного движения организовать в прошлом году 21 полосу, на 10 из них было дано положительное заключение. В то время как некоторые из них, особенно в центре города, работают, другие напоминают о себе только соответствующим дорожным знаком, который все игнорируют.

Например, на улице Рашида Бейбутова в часы пик средняя скорость автобусов увеличилась на 60 процентов, а на проспекте Ататюрка - на 40 процентов, однако на проспекте Кара Караева этого эффекта нет, из-за массовых нарушений требований специальной автобусной полосы. По автобусной полосе на этой улице ходит больше автобусов, чем на любой другой, а за час автобусы перевозят 20 тысяч человек. Сегодня больше всего нарушений наблюдается на проспекте Караева.

БТА регулярно принимает меры для обучения и информирования водителей, которые создают препятствия для движения автобусов, удерживая транспортные средства на выделенной полосе.

К примеру, транспортные волонтеры провели интересную акцию под лозунгом «Ты не автобус. Эта полоса для общественного транспорта». Волонтеры раздавали водителям просветительские листовки и объясняли важность соблюдения требований выделенной полосы, так как, останавливаясь на полосе автобуса, они подвергают риску безопасное и своевременное отправление домой примерно 80 пассажиров.

Кроме того, БТА еженедельно публикует в соцсетях видеокадры водителей, которые нарушают требования специальной полосы, тем самым вызывая общественное порицание.