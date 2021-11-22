В Тегеране сообщили об открытии транспортного коридора ОАЭ - Иран - Турция

На следующей неделе в Иран прибудет представитель властей ОАЭ для обсуждения запуска транзитного коридора из Эмиратов в Турцию по территории Исламской Республики. Об этом заявили в Организации по техническому обслуживанию дорог и транспорта Ирана, передает Mehr.

Вместе с тем, с той же целью правитель Дубая Мухаммад бин Заид Аль Мактум посетит Анкару.

Генеральный директор Бюро транзита и международных перевозок Иранской организации по техническому обслуживанию и перевозкам (RMTO) Джавад Хедаяти подтвердил запуск нового транзитного коридора через Иран между ОАЭ и Турцией, отметив, что около месяца назад тестовый проход двух эмиратских грузовиков из Ирана в Турцию прошел успешно.

Отмечается, что эта экспериментальная поездка была организована сторонами для проверки рентабельности нового маршрута и в целом показала положительные результаты – время доставки груза сократилось с 20 до 12 дней при приемлемых затратах по сравнению с традиционным морским путем через Суэцкий канал, контролируемый Египтом.