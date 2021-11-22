Китай запретил звездам "хвастаться богатством"

Согласно заявлению китайского агентства по регулированию интернета, аккаунты знаменитостей и фан-клубов должны "следовать общественному порядку и добрым нравам, придерживаться правильной ориентации общественного мнения и ценностей, продвигать основные социалистические ценности и поддерживать здоровый образ жизни и вкус", пишет Business Insider.

Китайские власти запретили местным знаменитостям "хвастаться богатством" или "экстравагантными удовольствиями" в социальных сетях.

Официальные лица выступают против скандалов со знаменитостями и фанатами в сети, которые, по их словам, вызывают социальные беспорядки.

Звездам также запретили распространять слухи, публиковать ложную или частную информацию, провоцировать фанатов "словесными нападками друг на друга" и побуждать участвовать в "незаконном сборе средств или нерациональных инвестициях".