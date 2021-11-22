Иран готов взять на себя энергоснабжение Пакистана

Посол Ирана в Пакистане Сейед Мохаммад Али Хоссейни заявил, что во время недавнего визита советника премьер-министра Пакистана в Иран, обе страны договорились о торговле сжиженным газом по бартерной системе.

«Приветствуя эту инициативу, Иран подтверждает готовность удовлетворить потребности братской страны в энергии», – сказал он.

Отметим, что 6-7 ноября в Тегеране состоялось заседание совместного торгового комитета Ирана и Пакистана, в ходе которого страны договорились увеличить объем двусторонней торговли до 5 миллиардов долларов.