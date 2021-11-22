Скандал в Польше: армяне подали в суд на Томаша Бучека – ярого сторонника… Армении громкое дело
Томаш Лех Бучек – польский политик, активно представляющий армянские интересы, столкнулся с крайне неприятной ситуацией. На Бучека подали в суд за оскорбление чести и достоинства. Теперь ему грозит год лишения свободы, запрет на общественную деятельность и возможность участвовать в выборах, сообщает haqqin.az.
Но самое главное не это. Беда, как говорится, пришла, откуда не ждали. В суд на проармянского деятеля и президента так называемого фонда «Арцах» подал «свой же» - некий Грачья Бояджян. Армянин, проживающий в Польше, обвиняет Бучека в оскорблении чести и достоинства.
По словам главы Партии зеленых в Люблюнском воеводстве, коим является Бучек, акт с обвинительным заключением он получил 16 ноября. Бучек сообщил, что ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 2 статьи 212 Уголовного кодекса Польши, то есть - оскорбление репутации человека.
Бучек был крайне удивлен тем, что дело против него завели по инициативе представителя армянской национальности, как раз в тот момент, когда обострилась ситуация в Карабахе и он рьяно защищал армянские интересы.
«По причине этого акта я не смогу принять участие в предстоящих в Польше выборах в составе «зеленых», - заявил польский политик. - На мой взгляд, весь этот процесс носит политический характер с целью дискредитации меня в глазах польских граждан и армян. Я заявляю, что приму меры в соответствии с польским международным правом».
Бучек заявил, что, несмотря на судебные дела, не перестанет бороться за интересы Армении. Но добавил, что крайне озабочен сложившейся ситуацией.
«Не могу скрыть того, что, несмотря на мою преданность армянам, по мне нанесли удар армянин Грачья Бояджян и его друзья. Как говорят армяне, два страха - это одна смерть, поэтому борись, борись до конца».
Поляк также перечислил имена людей, которые будут свидетельствовать против него в суде. «Арсен Овсепян, Диана Овакимян, Арарат Кочарян, Мацей Богосич, Петр Очковский… По словам Бояджяна, я оклеветал или запятнал его репутацию. Я хочу, чтобы судебное заседание было открытым, и надеюсь, что Бояджян не будет возражать против этого. Чтобы все могли увидеть, что же произошло на самом деле».
Стоит добавить, что проармянская деятельность Бучека часто является ничем иным, как позерством. Так, к примеру, в марте этого года он выступил с дешевым популистским предложением обменять его на армянских диверсантов, арестованных Азербайджаном в конце прошлого года. Бучек отправлял бредовые письма Владимиру Путину и Джо Байдену с просьбой посодействовать в этом вопросе.
В своем Инстаграме он часто публикует посты на армянском языке, но даже при всей своей «преданности» Армении Бучек, судя по всему, умудрился перейти дорогу кому-то из армянской диаспоры в Польше. И теперь расплачивается за свою любовь к Армении…