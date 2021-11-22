Томаш Лех Бучек – польский политик, активно представляющий армянские интересы, столкнулся с крайне неприятной ситуацией. На Бучека подали в суд за оскорбление чести и достоинства. Теперь ему грозит год лишения свободы, запрет на общественную деятельность и возможность участвовать в выборах, сообщает haqqin.az .

Но самое главное не это. Беда, как говорится, пришла, откуда не ждали. В суд на проармянского деятеля и президента так называемого фонда «Арцах» подал «свой же» - некий Грачья Бояджян. Армянин, проживающий в Польше, обвиняет Бучека в оскорблении чести и достоинства.

По словам главы Партии зеленых в Люблюнском воеводстве, коим является Бучек, акт с обвинительным заключением он получил 16 ноября. Бучек сообщил, что ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 2 статьи 212 Уголовного кодекса Польши, то есть - оскорбление репутации человека.

Бучек был крайне удивлен тем, что дело против него завели по инициативе представителя армянской национальности, как раз в тот момент, когда обострилась ситуация в Карабахе и он рьяно защищал армянские интересы.

«По причине этого акта я не смогу принять участие в предстоящих в Польше выборах в составе «зеленых», - заявил польский политик. - На мой взгляд, весь этот процесс носит политический характер с целью дискредитации меня в глазах польских граждан и армян. Я заявляю, что приму меры в соответствии с польским международным правом».

Бучек заявил, что, несмотря на судебные дела, не перестанет бороться за интересы Армении. Но добавил, что крайне озабочен сложившейся ситуацией.