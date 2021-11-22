Скандал в Польше: армяне подали в суд на Томаша Бучека – ярого сторонника… Армении громкое дело

Натик Гусейнзаде, отдел информации

Томаш Лех Бучек – польский политик, активно представляющий армянские интересы, столкнулся с крайне неприятной ситуацией. На Бучека подали в суд за оскорбление чести и достоинства. Теперь ему грозит год лишения свободы, запрет на общественную деятельность и возможность участвовать в выборах, сообщает haqqin.az.

Томаш Бучек

Но самое главное не это. Беда, как говорится, пришла, откуда не ждали. В суд на проармянского деятеля и президента так называемого фонда «Арцах» подал «свой же» - некий Грачья Бояджян. Армянин, проживающий в Польше, обвиняет Бучека в оскорблении чести и достоинства.

По словам главы Партии зеленых в Люблюнском воеводстве, коим является Бучек, акт с обвинительным заключением он получил 16 ноября. Бучек сообщил, что ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 2 статьи 212 Уголовного кодекса Польши, то есть - оскорбление репутации человека.

Бучек был крайне удивлен тем, что дело против него завели по инициативе представителя армянской национальности, как раз в тот момент, когда обострилась ситуация в Карабахе и он рьяно защищал армянские интересы.

«По причине этого акта я не смогу принять участие в предстоящих в Польше выборах в составе «зеленых», - заявил польский политик. - На мой взгляд, весь этот процесс носит политический характер с целью дискредитации меня в глазах польских граждан и армян. Я заявляю, что приму меры в соответствии с польским международным правом».

Бучек заявил, что, несмотря на судебные дела, не перестанет бороться за интересы Армении. Но добавил, что крайне озабочен сложившейся ситуацией.

Армяне расплатились с Бучеком сполна

«Не могу скрыть того, что, несмотря на мою преданность армянам, по мне нанесли удар армянин Грачья Бояджян и его друзья. Как говорят армяне, два страха - это одна смерть, поэтому борись, борись до конца».

Поляк также перечислил имена людей, которые будут свидетельствовать против него в суде. «Арсен Овсепян, Диана Овакимян, Арарат Кочарян, Мацей Богосич, Петр Очковский… По словам Бояджяна, я оклеветал или запятнал его репутацию. Я хочу, чтобы судебное заседание было открытым, и надеюсь, что Бояджян не будет возражать против этого. Чтобы все могли увидеть, что же произошло на самом деле».

Стоит добавить, что проармянская деятельность Бучека часто является ничем иным, как позерством. Так, к примеру, в марте этого года он выступил с дешевым популистским предложением обменять его на армянских диверсантов, арестованных Азербайджаном в конце прошлого года. Бучек отправлял бредовые письма Владимиру Путину и Джо Байдену с просьбой посодействовать в этом вопросе.

В своем Инстаграме он часто публикует посты на армянском языке, но даже при всей своей «преданности» Армении Бучек, судя по всему, умудрился перейти дорогу кому-то из армянской диаспоры в Польше. И теперь расплачивается за свою любовь к Армении…