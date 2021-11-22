Самсонян: Пашинян не заслужил стать даже премьер-министром Сомали

«Вчера мы стали свидетелями пресс-конференции сломленного, совершенно отчаявшегося человека, который полностью потерял контроль над ситуацией, который даже не заслужил быть премьер-министром Сомали». Об этом заявил на пресс-конференции руководитель общественной организации «Гражданское сознание» Нарек Самсонян, ссылаясь на онлайн пресс-конференцию Никола Пашиняна, передает yerevantoday.

Самсонян отметил, что на пресс-конференции не были озвучены десятки вопросов от десятков оппозиционных СМИ, а это означает, что вопросы задавались по выбору самого Пашиняна.

«Эта персона не понимала, о чем говорить, он потерялся в создаваемом им хаосе, он вообще не знает, что делать, он просто бедненький лживый предатель», - подчеркнул Самсонян.