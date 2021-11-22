Генерал Евгений Бужинский: «Пашинян с его окружением не смогут переметнуться на Запад»

Вслед за этим было объявлено, что по инициативе президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля лидеры Азербайджана и Армении встретятся 15 декабря в Брюсселе в рамках саммита «Восточного партнерства». Тут же выяснилось, что проведение встречи в Брюсселе стало волеизъявлением армянской стороны. Хотя ранее премьер-министр Пашинян сам отказался от проведения трехсторонней встречи при посредничестве России.

Несколько дней назад, когда ситуация на границе обострилась и произошли очередные боестолкновения, в правящих кругах Армении стала наблюдаться антироссийская истерия. Прозвучали и призывы покинуть ОДКБ и Евразийский союз. В частности, армянский сегмент социальных сетей выступил с требованиями выдворить из страны 102-ю российскую базу, дислоцированную в Гюмри. А секретарь Совета безопасности Армен Григорян даже заявил: «Ереван оставляет за собой право обратиться за поддержкой к другим международным партнерам, если Россия и ОДКБ не найдут возможности решить конфликт с Азербайджаном».

Несмотря на то, что накануне Кремль объявил, что трехсторонняя встреча все-таки состоится 26 ноября, недавние события в Армении актуализировали попытки Еревана выйти из российской орбиты и склониться в сторону Запада. А российские эксперты оценивают, насколько реалистичны шансы Армении на западный уклон.

Ведущий научный сотрудник по Кавказу Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Вадим Муханов подтверждает, что военно-политические позиции России в Армении и на Южном Кавказе в целом значительно ослабли в результате прошлогодней 44-дневной войны в Карабахе. В беседе с корреспондентом «Газеты.ру» Муханов сообщил, что Пашинян сейчас в «беспомощном, ущербном состоянии», он завязан на Москву, у него нет козырей. Вместе с тем у него и у истеблишмента республики есть обида на Москву, которую они уже не скрывают на международных площадках. «Это удар по военному присутствию России и нашей репутации в регионе», - сказал Муханов. Эксперт добавил, что история с саммитом «Восточного партнерства» – сигнал Кремлю, что угроза разворота Еревана в сторону Запада в долгосрочной перспективе существует.

Генерал-лейтенант в отставке, председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский же считает, что пока рано говорить об утере Россией позиций на Южном Кавказе: «Сомневаюсь, что мы можем потерять свои позиции на Южном Кавказе. У нас есть базы в Абхазии и Южной Осетии. Пашинян с его окружением не смогут переметнуться в сторону Запада. Для этого достаточно посмотреть на видео переговоров Путина и Пашиняна, на которых последний демонстрирует явную покорность. Кроме того, Турция скептически настроена к ЕС. Брюссель Анкаре не друг. Соответственно, президенту Азербайджана и союзнику Турции Алиеву это «Восточное партнерство» тоже ничего не даст», – заявил «Газете.Ru» генерал-лейтенант в отставке.