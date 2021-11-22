Российский политолог, известный эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов считает, что после поражения в войне Карабах перестал быть краеугольной темой для Армении, все больше пребывающей в состоянии фрустрации. По его словам, Россия не может быть гарантом Армении против Азербайджана, да и европейские страны армянам не помогут.

«Армения сегодня, как страна, проигравшая 44-дневную войну, продолжает находиться в страданиях и еще больше в них углубляется, - говорит Дубнов в эфире радио «Эхо Москвы». - Воссоединение Карабаха с Арменией, единое армянское государство было идеей фикс. Хорошо это или плохо – но это объединяло армянскую нацию во второй половине прошлого века. И теперь она фактически дезавуирована. Карабаха фактически для Армении нет. Карабах перестал быть сквозной темой армянского дискурса. Внутри армянского дискурса нет этой идеи, и страна в состоянии фрустрации. Потому что она растеряна, потому что то, что осталось от Карабаха – это та часть, которая осталась под российским протекторатом, под управлением российских миротворцев. И то это категорически ставится под сомнение Азербайджаном, потому что главный сегодня тезис Баку: вопрос о статусе Карабаха больше не существует. Мы решили проблему. Карабах будет частью Азербайджана.

Я думаю, что азербайджанская армейская подготовка была сама по себе достаточно мощной. И главное, к ней не были готовы армяне. Армяне, конечно, себя убаюкивали тем, что они воинственны духом и никогда не сломить этот дух».

Эксперт считает, что слова о том, что Россия – главный гарант независимости, суверенности и неприкосновенности Армении, оказались неправдой.

«Россия - гарант исторический, но это уже давно перестало быть реальностью. Просто, потому что Россия была гарантом в основном не против Азербайджана, она была гарантом против в принципе противостояния с турецким миром. Просто с турками, просто с иноверцами. Сегодня Россия находится в состоянии совершенно другого тренда. Такой неоимперский тренд.

Поэтому сегодня Россия не станет рисковать потерять то, что она может еще приобрести. А потерять она может своих миротворцев через четыре года. Если она будет активно поддерживать Армению».

По мнению Аркадия Дубнова, и Европа тоже не сможет помочь Армении.

«Давайте называть вещи своими именами. Какая Европа поможет Армении в борьбе с тюркским миром? С окружающими ее Азербайджаном и Турцией. Ну какая Европа?!».

Говоря о предстоящей трехсторонней встрече в Сочи с участием президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, российский политолог отметил, что «Путину нельзя упускать миротворческую инициативу в европейские руки».

«Россия не может себе позволить вступиться за Армению как за своего военного союзника. В борьбе против Азербайджана. Потому что Азербайджан России не менее сегодня важен и дорог. Имея в виду будущую неоимперскую политику. Так что не надо в Армении исходить из надежд на Россию».