После встречи Эрдогана с наследным принцем Абу-Даби лира начала укрепляться

Турецкая валюта взяла передышку после рекордного за последние 20 лет падения и незначительно поднялась в ходе торгов до 11,58 доллара за лиру. Bloomberg связывает рост лиры с официальной встречей между главами Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном соглашение о сотрудничестве между своими фондами благосостояния и фондовыми биржами. На фоне их встречи, которая прошла в Анкаре, лира выросла на 11 процентов.

«История показывает, что лира имеет тенденцию восстанавливаться после резких падений, когда ситуация перестает ухудшаться — даже если условия не улучшаются», — сказал директор по развивающимся рынкам Medley Global Advisors в Нью-Йорке Ник Штадтмиллер.