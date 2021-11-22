Генпрокуратура наказала лиц, распространивших дезинформацию о боях 15 и 16 ноября
В Генеральной прокуратуре начато расследование в связи с распространением некоторыми средствами массовой информации и пользователями социальных сетей недостоверной информации в связи с вооруженной провокацией, совершенной Арменией 15 и 16 ноября 2021 года на Кельбаджарском и Лачинском направлениях государственной границы. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.
Было установлено, что четыре человека – Зиятай Мурадов, Агиль Алекперов, Мехман Сулейманов и Надир Велиев - с целью создания искусственного ажиотажа поделились в социальных сетях не подтвержденной в официальных источниках и не соответствующей действительности недостоверной информацией, которая могла вызвать волнение в обществе.
На основании материалов, собранных в отношении Зиятая Мурадова, начато производство по делу об административном правонарушении по статье 388-1.1.1 (размещение в информационном ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети информации, распространение которой запрещено Законом Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации») Кодекса об административных проступках.
Дело направлено в суд для рассмотрения.
Агилю Алакперову, Мехману Сулейманову и Надиру Велиеву объявлено предупреждение, являющееся актом прокурорского воздействия.
В Генпрокуратуре сообщили, что в связи с продолжением работы в этом направлении будут приняты более серьезные меры, предусмотренные законодательством, включая уголовную ответственность в отношении средств массовой информации и пользователей социальных сетей, распространяющих ложную и недостоверную информацию с целью создания искусственного ажиотажа.