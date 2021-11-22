Генпрокуратура наказала лиц, распространивших дезинформацию о боях 15 и 16 ноября

В Генеральной прокуратуре начато расследование в связи с распространением некоторыми средствами массовой информации и пользователями социальных сетей недостоверной информации в связи с вооруженной провокацией, совершенной Арменией 15 и 16 ноября 2021 года на Кельбаджарском и Лачинском направлениях государственной границы. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.

Было установлено, что четыре человека – Зиятай Мурадов, Агиль Алекперов, Мехман Сулейманов и Надир Велиев - с целью создания искусственного ажиотажа поделились в социальных сетях не подтвержденной в официальных источниках и не соответствующей действительности недостоверной информацией, которая могла вызвать волнение в обществе.