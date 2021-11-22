Швыдкой и Мурадов поговорили о России и Азербайджане

Сегодня, 24 ноября, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Приветствовав гостя, председатель комитета проинформировал его о диаспорской политике и проживающих за рубежом азербайджанцах, отметил стремительную интеграцию живущих в России азербайджанцев в культурную и общественную жизнь страны. В ходе встречи Фуад Мурадов коснулся значения дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией и расширения культурных связей между двумя странами.

Выразив признательность за радушный прием, Михаил Швыдкой подчеркнул важность налаживания культурного диалога в глобализирующемся мире. Гость констатировал, что отношения между Россией и Азербайджаном успешно продолжаются и в культурных сферах, что официальная Москва придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном.

Во встрече участвовал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.