Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили Карабах
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает сайт Кремля.
Согласно информации, обстоятельно был рассмотрен ряд актуальных международных проблем.
По просьбе Шарля Мишеля Владимир Путин информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трёхсторонних договоренностей по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.
Именно эти вопросы планируется рассмотреть на встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи.
Также стороны обсудили ситуацию в Беларуси и Украине.