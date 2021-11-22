Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили Карабах

По просьбе Шарля Мишеля Владимир Путин информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трёхсторонних договоренностей по Карабах у от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает сайт Кремля.

Именно эти вопросы планируется рассмотреть на встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи.

Также стороны обсудили ситуацию в Беларуси и Украине.