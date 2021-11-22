Полиция выявила нарушения на свадьбах в Габале

Сотрудники Габалинского РОП выявили нарушения карантинных правил на свадебных мероприятиях, которые проводились во дворах частных жилых домов в селе Мыхлыговаг и поселке Нидж. Об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе проверок было установлено, что количество гостей на каждой свадьбе превышает 200 человек и у 28 из них отсутствовали ковид-паспорта.

В связи с выявленными правонарушениями организаторы свадеб Эльхан Самедов и Григорий Ашугов были привлечены к административной ответственности и оштрафованы.