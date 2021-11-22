Кеннет Маккензи: Тегеран очень близок к созданию ядерного оружия

За прошедшие годы Иран достиг большого прогресса в развитии своей ядерной программы. Об этом заявил глава Центрального командования вооруженных сил (ВС) США Кеннет Маккензи, передает Time.

По мнению офицера, на данный момент Тегеран очень близок к созданию ядерного оружия. Он указал, что иранской стороне нравится сама идея прорыва в рамках приближения к получению ядерных вооружений.

27 октября официальный представитель Госдепартамента заявил, что США согласны возобновить переговоры по ядерной сделке с Ираном. По его словам, американская сторона готова вернуться в Вену, достичь договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и воплотить их в жизнь.