В Суговушане найдены останки армянского солдата

Останки еще одного армянского солдата, погибшего в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года, найдены во вторник, 23 ноября, во время поисков в районе Суговушана. Об этом сообщает Sputnik Армения.

"Личность погибшего будет установлена по итогам судмедэкспертизы", – отмечается в сообщении.

За все время проведения поисковой операции на деоккупированных территориях Азербайджана найдены или переданы армянской стороне в общей сложности тела и останки 1701 солдата.