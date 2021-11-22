Продовольственная инфляция в Иране бьет рекорды подорожание до 92%
Продовольственная инфляция в Иране демонстрирует невиданный рост. Об этом пишет Radiofarda.
Согласно последнему отчету Статистического центра Ирана, продовольственная инфляция в ноябре этого года достигла 60,1%.
С сентября этого года уровень инфляции продуктов питания ежемесячно превышает 60%.
В опубликованном во вторник отчете Статистического центра говорится, что цены на некоторые продукты питания, такие как молоко, сыр и яйца, в ноябре выросли более чем на 72%, а на масло и жиры - примерно на 92%. В целом годовая инфляция в Иране в прошлом месяце оценивалась в 44,1%.