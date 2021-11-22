После освобождения Шуши в Ханкенди осталось всего 7 человек ...

В ноябре прошлого года, когда в результате 44-дневной войны азербайджанская армия освободила Шушу и в регион вошли российские миротворцы, в Ханкенди оставалось всего семь человек. Об этом заявил корреспондент газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин в репортаже, подготовленном на территории Азербайджана, подконтрольной российским миротворческим силам.

В основе репортажа лежит тезис о том, что «русские традиционно спасали христиан на Кавказе». Давид Бабаян, называющий себя «министром иностранных дел Арцаха», рассказал российскому журналисту, что в ноябре прошлого года в Ханкенди, где до войны проживало 60 тысяч человек, осталось всего семь человек. По его словам, эти 7 человек состояли из так называемого «президента» Араика Арутюняна и его телохранителей, а также самого Бабаяна...

Утро 8 ноября 2020 года. Араик Арутюнян оглядывается в сторону в Шуши, которую накануне азербайджанская армия полностью освободила от оккупантов...