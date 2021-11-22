В Армении власти прослушивают граждан с помощью Pegasus
В Армении власти прослушивают граждан с помощью шпионской программы Pegasus, разработанной компанией NSO Group. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат фракции «Армения» Гегам Манукян.
Народный избранник отметил, что сегодня он уже направил письменный запрос руководителю Службы национальной безопасности (СНБ) РА Армену Абазяну в связи с приобретением, использованием и другими вопросами, связанными со шпионской программой Pegasus.
«Проблема имеет общественный резонанс, так как угрожает основным свободам граждан Армении, защите персональных данных и национальной безопасности нашей страны. Когда-то, в 90-е, мы в офисе АРФ Дашнакцутюн шутили, когда разговаривали по телефону, мы говорили, что майор слушает. Сейчас неизвестно, какое у слушателя звание. Однако сегодняшний скандал с прослушиванием телефонных разговоров доказывает, что даже если это правительство вернуло десятки миллионов долларов в государственный бюджет во имя борьбы с коррупцией, превратив их в бонус, теперь оказывается, что оно пытается преследовать и подслушивать своих граждан и политиков», - написал Г.Манукян.