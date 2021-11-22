В Армении власти прослушивают граждан с помощью Pegasus

В Армении власти прослушивают граждан с помощью шпионской программы Pegasus, разработанной компанией NSO Group. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат фракции «Армения» Гегам Манукян.

Народный избранник отметил, что сегодня он уже направил письменный запрос руководителю Службы национальной безопасности (СНБ) РА Армену Абазяну в связи с приобретением, использованием и другими вопросами, связанными со шпионской программой Pegasus.