24 ноября 2021 года 12 граждан Азербайджана, содержавшиеся в лагере Амерна в сирийском городе Джераблус, были репатриированы в страну. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Все они были возвращены в страну в результате последовательных и согласованных мер, предпринятых правительством Азербайджана.

Как отмечается, сначала были определены местонахождение и личности граждан Азербайджана, которых предусматривалось репатриировать, затем обеспечен их переход на территорию Турции.