Азербайджан вернул из Сирии 12 своих граждан заявление МИД
24 ноября 2021 года 12 граждан Азербайджана, содержавшиеся в лагере Амерна в сирийском городе Джераблус, были репатриированы в страну. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Все они были возвращены в страну в результате последовательных и согласованных мер, предпринятых правительством Азербайджана.
Как отмечается, сначала были определены местонахождение и личности граждан Азербайджана, которых предусматривалось репатриировать, затем обеспечен их переход на территорию Турции.
«Посольство Азербайджана в Турции предоставило нашим гражданам "Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику", и 24 ноября они были репатриированы в страну рейсом Анкара - Баку. Правительство Азербайджанской Республики намерено принять все необходимые меры для реабилитации и реинтеграции этих лиц», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИД сообщили, что репатриация граждан была осуществлена на основе совместной и слаженной деятельности соответствующих государственных органов Азербайджанской Республики.
«Особо следует отметить помощь, оказанную Турцией в реализации этого процесса. Правительство Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры для защиты прав и свобод своих граждан", - отметили в ведомстве.