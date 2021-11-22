Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания

Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку спустя несколько часов после избрания из-за выхода партии "зеленых" из коалиции, сообщает в среду Associated Press.

"Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", - заявила Андерссон на пресс-конференции.

Она сообщила спикеру парламента Андреасу Норлену, что в дальнейшем будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.