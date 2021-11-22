В ЦАР в реку рухнул вертолет с российскими наемниками из "ЧВК Вагнера" - СМИ ВИДЕО
В городе Банги Центральноафриканской республики (ЦАР) в реку упал вертолет, на борту которого находились российские военные наемники. Об инциденте пишет Corbeau News Centrafrique.
Отмечается, что речь идет о наемниках скандальной "ЧВК Вагнера".
На опубликованных в сети кадрах видно, что после падения вертолета в реку на берег выбрались двое мужчин. У одного из них была разбита голова.
Сам вертолет после падения затонул в реке.