Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 23:43

На днях haqqin.az опубликовал любопытный текст о нескольких тысячах граждан Азербайджана, ставших жертвами финансовой пирамиды, организаторы которой обчистили их карманы на миллионы долларов. Прочитал и словно помолодел лет на тридцать! Как будто и не было минувших десятилетий, а за окнами по–прежнему - конец беспредельных 80-х и еще более безбашенных 90-х годов. Возможно, кто-то не в курсе, но из всех живых существ на земле наиболее короткой памятью обладает антилопа-гну, забывающая все на свете – и это научно доказано – ровно через 15 минут! Говорят, что это грациозное животное может умереть от жажды, забыв, где находится водопой, у которого оно было всего полчаса назад. В общем, 15 минут – и все забыто!

С какой стати государство должно вам помогать? Я, конечно, не утверждаю, что память некоторых людей близка к запоминающим способностям антилопы- гну, однако подозрение такое, честно говоря, закрадывается. Иначе как объяснить невероятный, абсолютно немыслимый процесс возрождения финансовых пирамид на территории бывшего СССР?! Ладно бы, если речь шла о новом поколении, которое не помнит подробности развала СССР, и не потому, что антилопы-гну, а просто в тот мрачный исторический период это поколение еще ходило в детский сад. Так нет ведь, в капкан аферистов попадает все то же, правда, уже изрядно постаревшее и обнищавшее поколение, уровень наивности которого не оправдывает даже его дремучая финансовая безграмотность. К слову, касается это не только Азербайджана, но и всех остальных «пост-совков». В Тбилиси, возле здания правительства или парламента нередко можно встретить группы уставших, пожилых людей, которые просят у власти помощи. Так вот, очень часто ими оказываются жертвы всевозможных финансовых пирамид. Когда выслушиваешь их истории, невольно начинаешь вертеть пальцем у виска. Потому, что в реальной жизни такого не может быть потому, что не может быть никогда. Но, как выясняется, легкомысленность и инфантилизм – понятия не только на все времена, но еще и без границ. И люди, словно их кто-то зомбирует, доверяют свои деньги жуликам, на лбу у которых заглавными буквами написано: «Держись от меня подальше, кину!» Истории – одна другой невероятнее. О десятках тысяч долларов, которые взяли в долг у ближайших родственников, а потом вложили в очередную пирамиду. О последних сбережениях, навсегда исчезнувших в карманах мошенников. О проданных квартирах и больших суммах, накопленных за годы тяжелой пахоты за границей, которые пропадали навеки вечные… Порой слушаешь таких людей, и начинаешь понимать социал-дарвинистов, которые считали, что, несмотря на наличие внешних факторов, творцом собственного счастья, или напротив, беды является только сам человек, которому и суждено отвечать за свои ошибки. Лично у меня в таких случаях только один вопрос: «А зачем вы просите помощь у государства? С какой это стати оно должно вам помогать?» Будь моя воля, отобрал бы у таких людей то немногое, что осталось и навсегда запретил бы им распоряжаться деньгами своей семьи и близких. Пагубная роль ТВ В раннее постсоветское время подобная безответственность и неспособность просчитать дважды два, имела хоть какое-то оправдание – все-таки, капитализм для всех нас был тогда чем-то новым, и все мы не имели ни малейшего представления, что такое финансовые мошенники, аферисты-риэлторы, безответственные кредиторы… Кроме того, в те годы определенную роль в оболванивании населения играли СМИ, в основном, телевидение. Советское поколение тогда еще не знало, что такое «реклама», и каждое слово, звучавшее с экранов телевизоров, принималось за чистую монету. Аргумент «По телевизору показали» означал для хомо советикус высшую степень достоверности, можно сказать, истину в последней инстанции.

Два эти фактора сыграли решающую роль в том, что в конце 80-х советский народ массово понес свои оскудевшие сбережения в разного рода «МММ» и «Хопер-инвесты». Но, вроде бы, время идет, прошло уже 30 лет, за эти годы телевидение безнадежно утратило магию непогрешимости, а сам финансовый сектор стал объектом тотальной ненависти населения, вынужденного сносить грабительские проценты на кредиты и расставаться с собственным имуществом, конфискованным в счет уплаты просроченных долгов. По идее, вроде, все мы могли бы и поумнеть. Но, как выясняется, не поумнели. И тридцать лет обучения в школе капитализма хоть и дали нам аттестат какой-то экономической зрелости, но заполнен он сплошными «тройками», а то и просто «неудами». Поколение, однажды уже обнищавшее в результате собственной доверчивости, непременно хочет повторить свой опыт. К счастью, не так массово, как в 90-е годы, но счет таким неисправимым «романтикам» идет, минимум, на десятки тысяч. Вроде бы, не нужно быть профессиональным финансистом, достаточно просто здравого смысла, чтобы понять: чем стабильнее и безопаснее инвестиция, тем ниже процент, а чем выше процент, тем выше риски. К примеру, проценты на вклады в швейцарских банках близки к нулю. Потому, что они - швейцарские. Наверное, в банках Бангладеш можно получить значительно более высокие проценты, но инвесторы, почему-то, даже не думают переносить свои вклады из банков в Швейцарии в Дакку. Идут, как овцы на заклание Крупнейшие мировые корпорации, оцениваемые в сотни миллиардов долларов, приносят своим владельцем и акционерам ежегодно 5-6 процентов прибыли от вложенной суммы. Смешная цифра по нашим с вами меркам! Смеяться, конечно, нам никто не запрещает, но эти корпорации сегодня управляют миром. И если даже они не дают больше пяти процентов годовых, что вообще говорить о каких-то сомнительных конторах, ютящихся в помещениях бывших продуктовых магазинов и предлагающих вкладчикам совершенно заоблачные, астрономические проценты – 20, 30, а то и все пятьдесят!