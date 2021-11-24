Леонид Швец, автор haqqin.az 24 ноября 2021, 23:57

«Светофором» в Германии называют коалицию из трех партий, по цветам, которые за ними закрепились: СДПГ – красный, свободные демократы – желтый, с «зелеными» вопросов нет. После выборов, которые прошли еще 26 сентября, шли длительные и очень непростые переговоры о создании общего правительства, и вот только сейчас, два месяца спустя, они закончились, и будущий канцлер Олаф Шольц, лидер социал-демократов, объявил о достижении соглашения.

Это первая в истории Германии тройная коалиция. Кстати, название «светофор» ее создатели согласились закрепить за собой официально. Шольц подвел под это даже целую теорию: «В 1924 году первый в мире световой регулятор дорожного движения был установлен на берлинской Потсдамской площади. Тогда он воспринимался как необычный технологический образчик, и люди спрашивали: «Это вообще может работать?» А сейчас мы не можем представить себе жизнь без светофоров: они помогают нам добраться туда, куда мы хотим, быстро и безопасно». Вот и политический «светофор», по его словам, должен стать таким пионером важных и полезных перемен в Германии. Достигнуть коалиционного соглашения было весьма непросто. Два месяца заседали 22 переговорные группы, в которых принимали участие в общей сложности триста человек. Дело было и в амбициях партий, стремившихся получить правительственные призы посущественнее и в различиях партийных позиций. Так, известно, что «зеленые» выступают за серьезные инфраструктурные проекты, а это требует дополнительных затрат, которые можно покрыть только путем повышения налогов. Социал-демократы тоже обещали избирателям увеличения минимальной заработной платы до 12 евро в час и большое жилищное строительство, чтобы компенсировать огромный дефицит жилья в Германии. При этом свободные демократы, стоящие на позициях экономического либерализма, против любого повышения налогов. Примирить эти противоположные подходы невозможно. Но, кажется, немецкие политики сумели.