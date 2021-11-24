Немцы собрали первый в истории светофор наш комментарий
«Светофором» в Германии называют коалицию из трех партий, по цветам, которые за ними закрепились: СДПГ – красный, свободные демократы – желтый, с «зелеными» вопросов нет. После выборов, которые прошли еще 26 сентября, шли длительные и очень непростые переговоры о создании общего правительства, и вот только сейчас, два месяца спустя, они закончились, и будущий канцлер Олаф Шольц, лидер социал-демократов, объявил о достижении соглашения.
Это первая в истории Германии тройная коалиция. Кстати, название «светофор» ее создатели согласились закрепить за собой официально. Шольц подвел под это даже целую теорию: «В 1924 году первый в мире световой регулятор дорожного движения был установлен на берлинской Потсдамской площади. Тогда он воспринимался как необычный технологический образчик, и люди спрашивали: «Это вообще может работать?» А сейчас мы не можем представить себе жизнь без светофоров: они помогают нам добраться туда, куда мы хотим, быстро и безопасно». Вот и политический «светофор», по его словам, должен стать таким пионером важных и полезных перемен в Германии.
Достигнуть коалиционного соглашения было весьма непросто. Два месяца заседали 22 переговорные группы, в которых принимали участие в общей сложности триста человек. Дело было и в амбициях партий, стремившихся получить правительственные призы посущественнее и в различиях партийных позиций. Так, известно, что «зеленые» выступают за серьезные инфраструктурные проекты, а это требует дополнительных затрат, которые можно покрыть только путем повышения налогов. Социал-демократы тоже обещали избирателям увеличения минимальной заработной платы до 12 евро в час и большое жилищное строительство, чтобы компенсировать огромный дефицит жилья в Германии. При этом свободные демократы, стоящие на позициях экономического либерализма, против любого повышения налогов. Примирить эти противоположные подходы невозможно. Но, кажется, немецкие политики сумели.
Министерство финансов досталось лидеру свободных демократов Кристиану Линднеру, и он сможет проявить себя в качестве скупого распорядителя государственных средств. В то же время "зеленым" достался пост министра экономики и экологии, два в одном. Его возглавил Роберт Хабек, сопредседатель партии. А его соратница Анналена Бербок станет министром иностранных дел. Это не очень веселая новость для России - "зеленые" самые резкие критики политики Кремля в Германии.
Социал-демократы, кроме поста канцлера, получат министерства обороны, внутренних дел и здоровья. Из нынешних министров останется только один – Хубертус Хайль, возглавлявший у Меркель министерство труда. В целом по возрасту министров это самое молодое правительство Германии.
Все партии коалиции сошлись на том, что самая актуальная проблема перед страной и, соответственно, перед правительством это борьба с пандемией. Они разработали и приняли план чрезвычайных мер, к которому приступят сразу после того, как будут приведены к присяге. Это произойдет на второй неделе декабря.
А долгосрочным приоритетом, которому будет подчинена политика нового правительства, является, конечно, "зеленый переход". К 2030 году намечено отказаться от угля, начать активный отказ от двигателей внутреннего сгорания, к 2040 году перестать использовать газ для электрогенерации. К 2030 году 80% энергии в Германии должно приходиться на возобновляемые источники. Эти цели обусловлены не только и даже не столько присутствием в новом правительстве "зеленых", сколько общим в немецкой политической элите осознанием ключевого глобального тренда. Германия тут не собирается следовать за модой, она хочет ее диктовать.