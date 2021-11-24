Немцы собрали первый в истории светофор наш комментарий

Леонид Швец, автор haqqin.az

«Светофором» в Германии называют коалицию из трех партий, по цветам, которые за ними закрепились: СДПГ – красный, свободные демократы – желтый, с «зелеными» вопросов нет. После выборов, которые прошли еще 26 сентября, шли длительные и очень непростые переговоры о создании общего правительства, и вот только сейчас, два месяца спустя, они закончились, и будущий канцлер Олаф Шольц, лидер социал-демократов, объявил о достижении соглашения.

Первый светофор в континентальной Европе появился на Потсдамской площади в Германии. Немцы смогли создать и первый политсветофор

Это первая в истории Германии тройная коалиция. Кстати, название «светофор» ее создатели согласились закрепить за собой официально. Шольц подвел под это даже целую теорию: «В 1924 году первый в мире световой регулятор дорожного движения был установлен на берлинской Потсдамской площади. Тогда он воспринимался как необычный технологический образчик, и люди спрашивали: «Это вообще может работать?» А сейчас мы не можем представить себе жизнь без светофоров: они помогают нам добраться туда, куда мы хотим, быстро и безопасно». Вот и политический «светофор», по его словам, должен стать таким пионером важных и полезных перемен в Германии.

Достигнуть коалиционного соглашения было весьма непросто. Два месяца заседали 22 переговорные группы, в которых принимали участие в общей сложности триста человек. Дело было и в амбициях партий, стремившихся получить правительственные призы посущественнее и в различиях партийных позиций. Так, известно, что «зеленые» выступают за серьезные инфраструктурные проекты, а это требует дополнительных затрат, которые можно покрыть только путем повышения налогов. Социал-демократы тоже обещали избирателям увеличения минимальной заработной платы до 12 евро в час и большое жилищное строительство, чтобы компенсировать огромный дефицит жилья в Германии. При этом свободные демократы, стоящие на позициях экономического либерализма, против любого повышения налогов. Примирить эти противоположные подходы невозможно. Но, кажется, немецкие политики сумели.

Олоф Шольц - новый канцлер Германии

Министерство финансов досталось лидеру свободных демократов Кристиану Линднеру, и он сможет проявить себя в качестве скупого распорядителя государственных средств. В то же время "зеленым" достался пост министра экономики и экологии, два в одном. Его возглавил Роберт Хабек, сопредседатель партии. А его соратница Анналена Бербок станет министром иностранных дел. Это не очень веселая новость для России - "зеленые" самые резкие критики политики Кремля в Германии.  

Социал-демократы, кроме поста канцлера, получат министерства обороны, внутренних дел и здоровья. Из нынешних министров останется только один – Хубертус Хайль, возглавлявший у Меркель министерство труда. В целом по возрасту министров это самое молодое правительство Германии.

Все партии коалиции сошлись на том, что самая актуальная проблема перед страной и, соответственно, перед правительством это борьба с пандемией. Они разработали и приняли план чрезвычайных мер, к которому приступят сразу после того, как будут приведены к присяге. Это произойдет на второй неделе декабря.

А долгосрочным приоритетом, которому будет подчинена политика нового правительства, является, конечно, "зеленый переход". К 2030 году намечено отказаться от угля, начать активный отказ от двигателей внутреннего сгорания, к 2040 году перестать использовать газ для электрогенерации. К 2030 году 80% энергии в Германии должно приходиться на возобновляемые источники. Эти цели обусловлены не только и даже не столько присутствием в новом правительстве "зеленых", сколько общим в немецкой политической элите осознанием ключевого глобального тренда. Германия тут не собирается следовать за модой, она хочет ее диктовать.