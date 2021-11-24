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«Азербайджанцы за 27 лет настроили себя на тот лад, что это их земля и они сделают все возможное для возвращения этих земель». Об этом в эфире YouTube-канала Budroo News заявил российский военный обозреватель и аналитик Александр Артамонов. «Поэтому, наверное, прежде всего они победили. Есть еще и другие аргументы. При приблизительно сопоставимых потенциалах азербайджанцы смогли грамотно провести спецоперацию. В Шуше фактически при занятии города, при его освобождении не использовалась никакая тяжелая техника, бронетехника, ствольная артиллерия, не было никаких авиационных налетов, не использовались беспилотники, потому что они думали о сохранении города. Он обладает для Азербайджана статусом «святыни». Это действительно центральный ключевой населенный пункт», - заметил эксперт.

Артамонов отметил, что есть еще и другая существенная роль: «Для того, чтобы взять Шушу, был применен, я бы сказал, экзотический маневр, так как редко, когда спецназ решает окончательно исход той или иной битвы. В данном случае все решил спецназ, горные егеря. Азербайджанские спецподразделения поднялись по отвесным скалам, взяли центральную часть Шуши, историческую крепость, и вырезали ее гарнизон при помощи ножей и легкого стрелкового оружия, пистолетов фактически. Эта информация пошла от французских источников, что в Шуше не использовалась никакое тяжелое вооружение. А французы были, между прочим, и остаются союзниками армян».