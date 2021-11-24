Российский эксперт о деталях взятия Шуши, предательстве и оскорблении православных церквей армянами ВИДЕО
«Азербайджанцы за 27 лет настроили себя на тот лад, что это их земля и они сделают все возможное для возвращения этих земель». Об этом в эфире YouTube-канала Budroo News заявил российский военный обозреватель и аналитик Александр Артамонов.
«Поэтому, наверное, прежде всего они победили. Есть еще и другие аргументы. При приблизительно сопоставимых потенциалах азербайджанцы смогли грамотно провести спецоперацию. В Шуше фактически при занятии города, при его освобождении не использовалась никакая тяжелая техника, бронетехника, ствольная артиллерия, не было никаких авиационных налетов, не использовались беспилотники, потому что они думали о сохранении города. Он обладает для Азербайджана статусом «святыни». Это действительно центральный ключевой населенный пункт», - заметил эксперт.
Артамонов отметил, что есть еще и другая существенная роль: «Для того, чтобы взять Шушу, был применен, я бы сказал, экзотический маневр, так как редко, когда спецназ решает окончательно исход той или иной битвы. В данном случае все решил спецназ, горные егеря.
Азербайджанские спецподразделения поднялись по отвесным скалам, взяли центральную часть Шуши, историческую крепость, и вырезали ее гарнизон при помощи ножей и легкого стрелкового оружия, пистолетов фактически. Эта информация пошла от французских источников, что в Шуше не использовалась никакое тяжелое вооружение. А французы были, между прочим, и остаются союзниками армян».
Аналитик подчёркивает, что армяне не совсем грамотно использовали союзнические интересы: «То есть, с одной стороны, говорилось о том, что Россия - это союзник Армении, и россияне во многом в это верили. Русские люди считали, что армяне христиане и братья, и вдруг выяснилось много подробностей… Я думаю, что хорошо информированные источники в российских вооруженных силах это видели, аналитиков хватает… Я, в частности, о разрушении в Ходжавендском районе православной церкви, которая использовалась в качестве цели на полигоне армянскими вооруженными силами. Там был массивный полигон, и действительно разнесли, фактически уничтожили русскую православную церковь. Поэтому говорить тут о каком-то братском духе относительно русских, россиян мне весьма затруднительно. Также это переделка русской православной церкви в Шуше в армянский храм, где был снесен православный купол и превращен из круглого купола в «армянский». Церковь из православной превратили в григорианскую. То есть фактически тот, кто являлся союзником, имеется в виду Россия, неожиданно понял, что союзник-то не совсем союзник. Что Армения совсем иначе смотрит и на проблемы, и на христианство, и на союзничество».
Александр Артамонов подытожил, что в данном случае армяне поступили с собственным союзником безграмотно: «И была безграмотная попытка как-то в рамках ОДКБ выломать руки России, чтобы она вступила в конфликт на стороне Армении. Опять это не принесло конечной цели.
Я говорю исключительно об эффективности той или иной операции, неважно каким оружием она ведется. То есть мы имеем дело со многими, многочисленными ошибками, которые дали конечные, весьма и весьма плачевные результаты для армянской стороны».