Байден подтвердил обязательства США перед Украиной

Президент США Джо Байден по случаю годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине почтил память жертв этих трагических событий и подтвердил, что Вашингтон неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики, передает РИА Новости.

"Украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и стойкость, и в конечном счете создал свободное и демократическое общество. Вспоминая боль и жертвы Голодомора, США также подтверждают нашу приверженность народу Украину и нашу неизменную поддержку ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении американского лидера, которое распространил Белый дом.

Глава государства предложил, чтобы в этот месяц, когда во всем мире чтят память жертв тех событий, страны "подтвердили приверженность продолжать работу над тем, чтобы не допустить повторения таких трагедий в будущем".