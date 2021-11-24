Иран не хочет выплачивать компенсации жертвам сбитого им самолета МАУ

"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, выражаем глубокое разочарование тем, что Исламская Республика Иран не приняла наши многочисленные предложения встретиться 22 ноября 2021 года для проведения переговоров относительно репараций за сбитие рейса PS752", - отмечается в заявлении.

Иран отказался от проведения встречи для переговоров по выплате репараций за сбитие самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года. Об этом говорится в заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В частности, четыре страны напоминают, что Иран должен выполнить международно-правовое обязательство по осуществлению репараций группе государств в полном объеме, и повторно призывают к добросовестным переговорам и их проведению до конца этого года.

"Мы будем продолжать быть солидарными с семьями и близкими жертв PS752 в их глубокой утрате и страданиях. Они могут быть уверены, что Координационная группа останется единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию", - сказано в заявлении.

"Если Иран продолжит избегать переговоров с группой, у Координационной группы не останется иного выбора, кроме как серьезно рассмотреть другие действия и меры по решению этого вопроса в рамках международного права", - подчеркивается в заявлении.