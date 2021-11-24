Выявлен новый штамм COVID, который может оказаться заразнее всех других

Десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса, были выявлены в южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что штамм содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.