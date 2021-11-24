Накануне председатель Национального собрания Армении Ален Симонян в России встречался с журналистами, где ответил на их вопросы.

На вопрос одного из журналистов о том, что Армения приняла закон о запрете наемников и не приняла помощь сепаратистов Донбасса, Симонян отметил, что у Армении не было проблем с количеством людей.

«У нас была проблема с тем, как воевать против «Байрактаров», которых не могла сбить ни одна имеющаяся у нас техника. Мы вывели около 25 тысяч наших военнослужащих из районов, перешедших под контроль Азербайджана. И вы думаете, мы проиграли войну из-за того, что у нас не было людей? Действительно? Вы думаете, что в 2020 г. войну выигрывают люди?», - заявил председатель парламента Армении.