Румыны украли с военной базы США дизельное топливо на $2 млн

Группа румынских граждан похитила с американской военной базы на юго-востоке Румынии дизельное топливо на сумму примерно $2 млн, нанеся серьезный ущерб федеральному правительству США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на румынскую полицию.

По словам следователей, несколько человек образовали на территории Румынии преступную группировку, которая с 2017 года похитила жидкое топливо, принадлежащее правительству США, большей частью дизельное, на военной базе "Михаил Когэлничану", а также в районах, предназначенных для проведения тактических военных учений в уезде Констанца. По этому делу проведено шесть обысков, задержаны семь человек.