650 спортсменов стартуют на Всемирных соревнованиях в Баку

Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку вслед за 35-м чемпионатом мира по прыжкам на батуте и тамблингу стартуют 28-е Всемирные соревнования возрастных групп, которые считаются неофициальным юношеским и молодежным чемпионатом мира.

Как и чемпионат мира, Всемирные соревнования также пройдут в Азербайджане впервые. В них выступят 650 гимнастов из 32 стран. Медали будут разыгрываться в возрастных категориях 11-12 лет, 13-14, 15-16 и 17-21.

В соревнованиях по прыжкам на батуте Азербайджан представят Сельджан Махсудова (17-21), призер Всемирных соревнований и чемпионата Европы Магсуд Махсудов (13-14), Аммар Бахшалиев (11-12), Ибрагим Мустафазаде (11-12), Мехти Алиев (13-14), Ниджат Мирзоев (13-14), Али Нифталиев (13-14), Шафига Гумбатова (13-14), Сяма Джафарова (11-12).

В турнире по тамблингу примут участие Тофик Алиев (17-21), Адиль Гаджизаде (15-16), Билал Гурбанов (15-16), Гусейн Асадуллаев (15-16), победитель Всемирных соревнований Алексей Караташов (13-14) и Эльнур Мамедов (15-16).

Соревнования вновь пройдут без зрителей и завершатся 28 ноября. Сегодня церемония открытия начнется в 10:25, а квалификационные состязания – в 10:45.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира серебряную медаль для Азербайджана завоевал Михаил Малкин, выступавший в соревнованиях по тамблингу.