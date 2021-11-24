Юлия Медведева, специально для haqqin.az 03:02

Режим Башара Асада объявил, что предложит иранским инвесторам поврежденные заводы в преддверии сирийско-иранской деловой выставки, которая состоится в Дамаске в конце месяца. Промышленная палата Дамаска (ППД) объявила, что пригласила местных бизнесменов зарегистрировать свои промышленные предприятия в этой организации в качестве потенциальных кандидатов на иранские инвестиции. Суть этой новости заключается в том, что Асад от всей души «поблагодарил» Москву за ее усилия в том, чтобы он остался у власти. Единственным получателем экономических выгод от сохранения режима теперь является Тегеран.

Еще в июле Дамаск объявил, что импорт из государственного сектора Ирана будет освобожден от пошлин и налогов до 2022 года с возможным продлением этого льготного режима и в дальнейшем. Иранцам также предложены льготные условия в сфере медицинского оборудования, энергетики, строительных материалов, сельскохозяйственной техники, нефти, газа и нефтехимического оборудования. России, как вы понимаете, досталось по остаточному принципу. И здесь нужно понимать некоторые «специфические особенности» нынешней сирийской экономики, о которых все знают, но никто не говорит. И начать нужно с того, что режим отдал на откуп вооруженным группировкам всю внешнюю и внутреннюю торговлю. На всех основных дорогах стоят посты с вооруженными людьми. Формально – это военнослужащие сирийской 4-й дивизии под командованием младшего брата президента Махера Асада. По факту - на дорогах стоит частная структура, которой покровительствуют иранцы, и занимается массовыми поборами с проезжающих машин. Заплатил? Тебя сопровождает человек по дороге. Не заплатил? Контрабанда и конфискация товара. То же самое – в отношении кафе и мелких магазинов. Представители так называемой «четвертой дивизии» выставляют их владельцам ежемесячные счета – или плати, или отдавай бизнес.

В итоге - космический взлет цен в стране. В итоге – из нее бегут бизнесмены и простые жители, которым такая сирийско-иранская схема не оставляет никаких перспектив. Автором этой схемы считается Абу Али Хадер из окружения Асмы Асад, уроженец Тартуса, тесно связанный с Корпусом стражей исламской революции. Еще пару лет назад его мало кто знал и бизнес его заключался в наркотрафике через ливанскую границу. Но потом, благодаря близости к жене сирийского диктатора, он получил эту границу под контроль целиком - и стал конфисковывать бытовые товары, те же смартфоны, контрабанду. А потом эти же смартфоны всплывали в сети магазинов техники, которая принадлежит Хадеру и Асме Асад. Не забывая при этом о черном пиаре. И теперь в сирийских социальных сетях пишут, что в проблемах сирийской экономики виноваты американцы с их «актом Цезаря» и… русские, которые, видите ли, мало вкладываются в экономику Сирии. А как туда вкладываться, если есть еще одна безотказная схема? Вот, к примеру, есть у тебя завод по производству, скажем, мыла. Вполне успешный и трудятся там пара десятков человек. Но в один прекрасный день туда заявляются сотрудники государственной службы безопасности – мухабаратчики - и проверяют у всех документы. И тут выясняется, что один из работников в 2013 или 2014 годах жил на территориях, которые контролирует оппозиция.