Записал: Ага Гасымлы, собкор 03:21

Известный американский политолог, аналитик американского Фонда Джеймстауна Владимир Сокор, рассказал haqqin.az, почему Россия сконцентрировала у границы Украины 100-тысячный «военный кулак». Отметим, что ряд американских СМИ, а также представители Белого дома и ЦРУ сообщили о предполагаемом вторжении армии России в Украину как о весьма вероятном. По данным Bloomberg, Москва может начать наступление с территории Беларуси и со стороны Крыма одновременно. Сообщается, что во вторжении будут участвовать порядка ста подразделений общей численностью до ста тысяч человек. О вероятной интервенции России заявил также начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, по мнению которого вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.

Однако Владимир Сокор считает, что у России нет ни намерений, ни возможностей вторгнуться в Украину. По его словам, Москва рассчитывает лишь напугать западные страны и в первую очередь США угрозой вторжения. По замыслу Кремля, чтобы избежать интервенции, Запад будет оказывать массированное давление на Зеленского, дабы убедить президента Украины принять российские условия мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Тут важно почеркнуть, что для Москвы урегулирование проблемы «ДНР» и «ЛНР» – вопрос архиважный, поскольку вслед за ним незамедлительно последует снятие экономических санкций Запада. Отсюда и столь демонстративная «тактика устрашения». В то же время главное условие Москвы – предоставление особого статуса восточному Донбассу никак не устраивает Киев, где понимают: уступить Москве – значит позволить «ДНР» и «ЛНР» существовать внутри Украины как независимые субъекты. Тут важно понять условность определения «внутри Украины». В реальности два этих восточных региона, являющихся по существу российскими прокси, станут независимыми административно-территориальными единицами, которые, в соответствии с Минскими соглашениями, будут иметь свою армию, свои отношения с РФ, свой контроль над российско-украинской границей...

Мало того, если Украина примет российский план урегулирования, то Донбасс получит возможность влиять на политические решения, принимаемые Киевом. Другими словами, Киев не будет контролировать деятельность «ДНР» и «ЛНР», тогда как самопровозглашенные республики получат юридическое право влиять на политическую систему Украины. Словом, нет ничего удивительного в том, что команда Зеленского категорически отвергает российский план урегулирования, утверждает эксперт. По его словам, Украина, согласно Минским соглашениям, должна провести широкую децентрализацию власти. Это касается не только Донбасса, но и всей страны. Киев должен изменить свою Конституцию, расширив права и полномочия регионов страны, которые (и Москва на это очень рассчитывает) захотят последовать примеру Донбасса, если последний получит особый статус. Что однозначно приведет либо к федерализации украинского государства, либо к его распаду. Во внутренней архитектуре украинского общества есть особенность, о которой хорошо известно в Москве и Киеве, но которую смутно представляют на Западе. Речь идет о традиционно сильных в Украине центробежных силах. Политика децентрализации и распределения власти, проведенная четыре года назад кабинетом Владимира Гройсмана, привела к тому, что сегодня громады (общины, являющиеся базовой территориальной единицей – ред.) слишком слабы, чтобы отделяться от центральной власти, а потому не представляют угрозы распаду страны. Чего не скажешь о таких мощных и самостоятельных областях, как Одесская, Днепропетровская, Харьковская и другие. В этом смысле особый статус Донбасса может послужить прецедентом для других областей Украины, где центробежные настроения по-прежнему очень сильны. Другими словами, речь идет об угрозах территориальной целостности Украины, которые на Западе, по существу, в расчет не берут.

Сокор считает, что президент Зеленский и его команда во многом преуспели, сумев изменить позицию посредников по урегулированию конфликта в Донбассе. Сейчас команда президента представляет собой национальную власть этой страны. Два года назад, когда Владимир Зеленский встал у руля государства, у него не было отчетливого политического мировоззрения, отсутствовало понимание государственных интересов, почти не просматривалась его связь с национальным мышлением украинцев. Сегодня Зеленский – стопроцентно национальный лидер, украинский патриот, к которому Москва так и не смогла подобрать ключей. Учитывая, что украинский лидер демонстративно взял геополитический курс на Запад, на интенсивное развитие отношений с США, НАТО и Евросоюзом, Кремль понимает: заключить с Украиной мир на российских условиях в создавшейся ситуации невозможно. А потому пытается добиться урегулирования на востоке Украины, влияя на Киев опосредованно, в расчете на рефлексию Запада. Как уже отмечалось, уступки, которых добивается Москва, заключаются в том, чтобы в новой редакции Конституции Киев предусмотрел особый статус Донбасса, дал официальное согласие на присутствие в Донбассе российских войск, разрешил властям «ДНР»-«ЛНР» провести местные выборы… Любопытная деталь: по замыслу российских руководителей выборы в Донбассе должны состояться в присутствии российских войск, а сформированные органы власти должны быть признаны международными организациями, в частности ОБСЕ. Но для осуществления этого плана необходимо добро Киева, после которого весь мир и даже Российская Федерация (только на бумаге) признает территориальную целостность Украины. Но судя по последним событиям, в Москве поняли, что такого добро и при таких обстоятельствах не будет, считает Сокор. По мнению аналитика, Запад действительно испугался угрозы России вторгнуться в Украину, поскольку никогда раньше Москва не группировала такого внушительного количества солдат и техники в непосредственной близости от границы с Украиной. Более того, слабая в принятии принципиальных решений администрация президента Байдена по некоторым темам все еще зависит от России. Если внимательно проанализировать вопросы, стоящие на повестке американо-российских отношений, зависимость эта прослеживается четко. К примеру, США просят РФ заставить Пхеньян признать Корейский полуостров свободной от ядерного оружия территорией. Америка также ищет помощь России в том, чтобы отговорить Тегеран от создания ядерного оружия. Байден надеется, что Россия облегчит энергетический кризис в Европе, организовав дополнительные поставки газа в Евросоюз, не станет слишком сближаться с КНР, воздержится от кибератак на США, не будет устраивать инциденты на линии разграничения НАТО - Россия, поддержит Вашингтон по вопросам глобального изменения климата…