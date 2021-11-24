Байден слишком о многом просит Путина... вместо того чтобы защитить Украину аналитическая выкладка Сокора
Известный американский политолог, аналитик американского Фонда Джеймстауна Владимир Сокор, рассказал haqqin.az, почему Россия сконцентрировала у границы Украины 100-тысячный «военный кулак».
Отметим, что ряд американских СМИ, а также представители Белого дома и ЦРУ сообщили о предполагаемом вторжении армии России в Украину как о весьма вероятном. По данным Bloomberg, Москва может начать наступление с территории Беларуси и со стороны Крыма одновременно. Сообщается, что во вторжении будут участвовать порядка ста подразделений общей численностью до ста тысяч человек. О вероятной интервенции России заявил также начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, по мнению которого вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.
Однако Владимир Сокор считает, что у России нет ни намерений, ни возможностей вторгнуться в Украину. По его словам, Москва рассчитывает лишь напугать западные страны и в первую очередь США угрозой вторжения. По замыслу Кремля, чтобы избежать интервенции, Запад будет оказывать массированное давление на Зеленского, дабы убедить президента Украины принять российские условия мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Тут важно почеркнуть, что для Москвы урегулирование проблемы «ДНР» и «ЛНР» – вопрос архиважный, поскольку вслед за ним незамедлительно последует снятие экономических санкций Запада. Отсюда и столь демонстративная «тактика устрашения».
В то же время главное условие Москвы – предоставление особого статуса восточному Донбассу никак не устраивает Киев, где понимают: уступить Москве – значит позволить «ДНР» и «ЛНР» существовать внутри Украины как независимые субъекты. Тут важно понять условность определения «внутри Украины». В реальности два этих восточных региона, являющихся по существу российскими прокси, станут независимыми административно-территориальными единицами, которые, в соответствии с Минскими соглашениями, будут иметь свою армию, свои отношения с РФ, свой контроль над российско-украинской границей...
Мало того, если Украина примет российский план урегулирования, то Донбасс получит возможность влиять на политические решения, принимаемые Киевом. Другими словами, Киев не будет контролировать деятельность «ДНР» и «ЛНР», тогда как самопровозглашенные республики получат юридическое право влиять на политическую систему Украины.
Словом, нет ничего удивительного в том, что команда Зеленского категорически отвергает российский план урегулирования, утверждает эксперт.
По его словам, Украина, согласно Минским соглашениям, должна провести широкую децентрализацию власти. Это касается не только Донбасса, но и всей страны. Киев должен изменить свою Конституцию, расширив права и полномочия регионов страны, которые (и Москва на это очень рассчитывает) захотят последовать примеру Донбасса, если последний получит особый статус. Что однозначно приведет либо к федерализации украинского государства, либо к его распаду.
Во внутренней архитектуре украинского общества есть особенность, о которой хорошо известно в Москве и Киеве, но которую смутно представляют на Западе. Речь идет о традиционно сильных в Украине центробежных силах. Политика децентрализации и распределения власти, проведенная четыре года назад кабинетом Владимира Гройсмана, привела к тому, что сегодня громады (общины, являющиеся базовой территориальной единицей – ред.) слишком слабы, чтобы отделяться от центральной власти, а потому не представляют угрозы распаду страны. Чего не скажешь о таких мощных и самостоятельных областях, как Одесская, Днепропетровская, Харьковская и другие.
В этом смысле особый статус Донбасса может послужить прецедентом для других областей Украины, где центробежные настроения по-прежнему очень сильны. Другими словами, речь идет об угрозах территориальной целостности Украины, которые на Западе, по существу, в расчет не берут.
Сокор считает, что президент Зеленский и его команда во многом преуспели, сумев изменить позицию посредников по урегулированию конфликта в Донбассе. Сейчас команда президента представляет собой национальную власть этой страны. Два года назад, когда Владимир Зеленский встал у руля государства, у него не было отчетливого политического мировоззрения, отсутствовало понимание государственных интересов, почти не просматривалась его связь с национальным мышлением украинцев.
Сегодня Зеленский – стопроцентно национальный лидер, украинский патриот, к которому Москва так и не смогла подобрать ключей. Учитывая, что украинский лидер демонстративно взял геополитический курс на Запад, на интенсивное развитие отношений с США, НАТО и Евросоюзом, Кремль понимает: заключить с Украиной мир на российских условиях в создавшейся ситуации невозможно. А потому пытается добиться урегулирования на востоке Украины, влияя на Киев опосредованно, в расчете на рефлексию Запада.
Как уже отмечалось, уступки, которых добивается Москва, заключаются в том, чтобы в новой редакции Конституции Киев предусмотрел особый статус Донбасса, дал официальное согласие на присутствие в Донбассе российских войск, разрешил властям «ДНР»-«ЛНР» провести местные выборы…
Любопытная деталь: по замыслу российских руководителей выборы в Донбассе должны состояться в присутствии российских войск, а сформированные органы власти должны быть признаны международными организациями, в частности ОБСЕ. Но для осуществления этого плана необходимо добро Киева, после которого весь мир и даже Российская Федерация (только на бумаге) признает территориальную целостность Украины. Но судя по последним событиям, в Москве поняли, что такого добро и при таких обстоятельствах не будет, считает Сокор.
По мнению аналитика, Запад действительно испугался угрозы России вторгнуться в Украину, поскольку никогда раньше Москва не группировала такого внушительного количества солдат и техники в непосредственной близости от границы с Украиной.
Более того, слабая в принятии принципиальных решений администрация президента Байдена по некоторым темам все еще зависит от России. Если внимательно проанализировать вопросы, стоящие на повестке американо-российских отношений, зависимость эта прослеживается четко. К примеру, США просят РФ заставить Пхеньян признать Корейский полуостров свободной от ядерного оружия территорией. Америка также ищет помощь России в том, чтобы отговорить Тегеран от создания ядерного оружия. Байден надеется, что Россия облегчит энергетический кризис в Европе, организовав дополнительные поставки газа в Евросоюз, не станет слишком сближаться с КНР, воздержится от кибератак на США, не будет устраивать инциденты на линии разграничения НАТО - Россия, поддержит Вашингтон по вопросам глобального изменения климата…
Важно учесть и то, что Россия, модернизировав некоторые виды ядерного и конвенционального оружия, вырвалась в этой сфере вперед, что, естественно, не может не беспокоить Вашингтон, пытающийся уговорить Москву ограничить наращивание военного превосходства, особенно в области наступательных ядерных вооружений.
Все это администрация Байдена просит у Путина, который, в свою очередь, хочет что-то взамен. В частности, оказать давление на Киев и заставить его принять российские условия по урегулированию в Донбассе.
«Удастся ли это Путину, сказать сложно. В США и Евросоюзе есть влиятельные политики, готовые оказать давление на непокорный Киев. Тем более что они делали это в прошлом, во время многолетних переговоров в рамках Нормандского формата. Но и тогда, при Порошенко, и сейчас, при Зеленском, Украине удавалось сдерживать дипломатический натиск западных посредников. Уступка Москве, помимо всего прочего, может привести к еще одному Майдану, который с высокой долей вероятности сметет Зеленского и его команду. Так что, полагаю, несмотря на давление и угрозы, Украина не пойдет на уступки РФ и будет отстаивать свою позицию. Вплоть до полномасштабной войны», - считает Сокор.
Эксперт отметил, что после победы во второй карабахской войне президент Азербайджана Ильхам Алиев всего одной фразой продемонстрировал прекрасный пример того, как надо блокировать попытки неподконтрольных или взбунтовавшихся территорий получить разного рода статусы и международное признание. Фраза эта звучала так: «Вопрос статуса Карабаха мертв!»
Это хороший пример не только для Украины, но и для других постсоветских территорий, раздираемых вирусом сепаратизма. Президент Азербайджана предметно доказал, как именно следует решать вопросы статуса и восстановления территориальной целостности государства, убежден Сокор.