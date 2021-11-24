...и всё это в одном Милли Меджлисе

Мурад Самедов, парламентский корреспондент 03:36

Сегодня под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой продолжилось пленарное заседание Милли Меджлиса, на котором обсуждались бюджетные проекты. Заседание продлилось относительно недолго, поскольку большая часть депутатов выступила накануне. Затем все законопроекты были поставлены на голосование. Информируя депутатов о содержании законопроекта «О прожиточном минимуме на 2022 год», председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сообщил, что в следующем году прожиточный минимум будет повышен с 196 до 210 манатов. После чего законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.

В ходе обсуждения законопроекта «Об изменениях в Налоговом кодексе», слово взял депутат Сиявуш Новрузов, выразивший недоумение по поводу того, что предлагаемые в законопроекте налоговые льготы касаются только участников второй Карабахской войны. «Почему не учитываются участники и члены семей шехидов первой Карабахской войны?» - задался вопросом депутат. Относительно интересными выступлениями запомнилось обсуждение законопроекта «О муниципальных налогах и выплатах». Изменения касаются налогов с рудников, которые раньше собирали муниципалитеты. Теперь же этот налог централизуется. Депутат Рази Нуруллаев посчитал эти изменения регрессивными и отказался за них голосовать.

«Я поговорил с главами некоторых муниципалитетов и пришел к выводу, что изменения, предлагаемые в законопроекте, носят не прогрессивный, а регрессивный характер. Зачем тогда вообще нужны муниципалитеты, если власть у нас постепенно централизируется, местные органы все больше ей подчиняются, а часть налогов уже взимается центром. Управление такого типа вредно, у меня ощущение, что мы восстанавливаем советскую систему труда и управления. В какой еще стране мира местная власть существует на дотации государства? Правда, у нас еще есть десятки самодостаточных муниципалитетов, но и их мы скоро доведем до ручки. Это ошибочная политика! Мы должны стремиться укреплять институты местной власти, а не наоборот», - сказал депутат. В то же время депутат Фазиль Мустафа заявил, что в ходе референдума в Конституцию страны был включён абсолютно бессмысленный пункт о том, что муниципалитеты должны отчитываться перед парламентом. «Один выборный орган не должен отчитываться перед другим выборным органом. Сегодня, если гражданин показывает документ, выданный муниципалитетом, его считают недействительным. Зачем нам сохранять структуры, чьи документы не имеют силы? Под управлением муниципалитетов гражданам не оказываются никакие услуги», - сказал Фазиль Мустафа.

В ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» депутат Бахруз Магеррамов выступил с предложением снизить налоговое бремя для адвокатов. Он также призвал решить вопрос о пенсионном обеспечении адвокатов, как и представителей других профессий. Интересным выступлением запомнился депутат Сабир Рустамханлы, который в ходе обсуждения законопроекта «О госпошлинах» заявил, что нельзя играть на нервах народа.