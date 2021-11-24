Мамед Эфендиев, отдел экономики 03:53

Существует общность интересов Евразийского экономического союза и Ирана в вопросах использования транспортно-логистических возможностей в направлении транспортного коридора Север – Юг в контексте формирования большого евразийского партнерства. Об этом в своем выступлении по случаю открытия первой международной торгово-промышленной выставки «Евразия – 21» в Ереване 24 ноября заявила торговый представитель России в Армении Анна Донченко. Сейчас, по ее словам, ведутся переговоры по формированию полноформатного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. И заключение такого соглашения благотворно скажется на эффективности планирования долгосрочных торгово-экономических связей и сотрудничества. Так как «главным сокровищем Ирана является выход к Индийскому океану».

Торгпред также подчеркнула, что от вступления Ирана в ЕАЭС Россия получит большую выгоду. «Иран для России является одним из наиболее перспективных партнеров, и акцент на долгосрочную координацию стратегических договоренностей – квинтэссенция нашего сотрудничества. Россия может предложить Ирану почти весь ассортимент продуктов питания, непродовольственных товаров, стройматериалы, мебель, технику. Основные статьи экспорта из Ирана в Россию – нефть, газ, нефтепродукты, продовольствие и ковры», – заключила Донченко. Если отфильтровать политическую воду, то мысль российского торгпреда предельно ясна, и в ней нет ничего принципиально нового. Москва давно горит желанием получить прямой и широкий доступ к одному из крупнейших в регионе экономик. Прямой путь у нее имеется только по Каспию, но и через территорию Азербайджана российско-иранский маршрут работает беспрерывно. Раньше по нему курсировали только многотонные автомобили, а с недавних пор с иранско-азербайджанской границы в российском направлении заработал и железнодорожный транспорт. Зачем же торгпред заострила внимание на намного более сложном во всех отношениях армянском направлении? Суть нынешние реверансов в сторону Тегерана заключается вовсе не в расширении объемов товарооборота между двумя странами, которые не имеют общих границ. Для этой цели железных и автомобильных дорог, соединяющих эти страны (и не только через Азербайджан), вполне достаточно. Да и Север-Юг, о котором напомнила торгпред, это вовсе не международный транспортный коридор, строительство которого намеренно задерживается уже многие годы Ираном. Этот весьма перспективный коридор должен соединить Индию с Северной Европой через Иран, Азербайджан и Россию и сулит огромные транзитные доходы всем участникам проекта. Но даже выделенный Азербайджаном полумиллиардный (в долларах) льготный кредит не может заставить Иран поторопиться с завершением небольшого участка Решт-Астара. Наоборот, в последнее время вновь актуализируется Север-Юг «в армянском исполнении».

Правда, торгпред на этот раз внесла в избитую тему новую приправу в виде зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. А Армения как раз является единственной страной в ЕАЭС, граничащей с Ираном. И вряд ли преимущества этого экономического союза могут сделать более выгодной для России торговлю с Тегераном через Армению. Да, для России, а не для ЕАЭС в целом. Потому что представить себе даже невозможно, чтобы доставленный в Армению груз из Киргизии через территорию нескольких государств был приемлем для задуманной СЭЗ. У Киргизии есть более короткие и удобные пути для торговли с Ираном. И никакие льготы, представленные ей членством в союзе, не покроют потерь. Не выгоден армянский вариант и для самой России, впрочем, как и для Ирана. Всем известно, что нормальных дорог с севера Армении до его юга нет – ни автомобильной, ни тем более железнодорожной. Строительство их только на территории сложнорельефной Армении требует миллиарды долларов. У Армении их нет, Иран соглашается только до тех пор, пока о деньгах не вспоминают. А Россия, естественно в одиночку за такое дело не возьмется. К тому же уже на грузино-российской границе возникнут новые проблемы, и не только рельефного характера. О прокладке железной дороги через Абхазию по понятным причинам Грузия и слышать не желает. А другого пути нет. Автодороги упираются в Большой Кавказ. Хотя есть еще один и самый приемлемый вариант – через Азербайджан. Достаточно Армении согласиться на открытие транспортных маршрутов, и эта проблема решится очень просто. Ведь проходили в свое время и железные и автомобильные дороги из Азербайджана в Армению, причем, весьма комфортные. Правда, после тридцатилетнего простоя здесь многое предстоит сделать. Но тут уже самодостаточные Россия и Азербайджан сумеют в короткие сроки справиться с поставленной задачей.