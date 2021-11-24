Кельбаджар обеспечили водой
В Кельбаджарском районе Азербайджана приняты все неотложные меры и обеспечено водоснабжение города Кельбаджар, а также военных и гражданских объектов. Об этом говорится в сообщении ОАО "Азерсу".
По информации Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, после освобождения Кельбаджарского района от оккупации началось оперативное восстановление систем водоснабжения райцентра.
Для бесперебойного обеспечения питьевой водой военнослужащих, выполняющих служебные обязанности на территории района, и гражданского населения, привлеченного к строительству и другой деятельности, на магистральных водопроводах и водохранилищах Кельбаджара ведутся необходимые работы.
"В месте слияния рек Звел и Гарахас установлены водоприемные сооружения. Отремонтированы аварийные участки магистрального водопровода протяженностью 27 километров до Кельбаджара, обеспечено водоснабжение города... гражданских и военных объектов. До сегодняшнего дня в городе Кельбаджар питьевой водой обеспечены 28 военных и гражданских объектов и до 40 частных домов", - говорится в сообщении ОАО.