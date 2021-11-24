Кельбаджар обеспечили водой

В Кельбаджарском районе Азербайджана приняты все неотложные меры и обеспечено водоснабжение города Кельбаджар, а также военных и гражданских объектов. Об этом говорится в сообщении ОАО "Азерсу".

По информации Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, после освобождения Кельбаджарского района от оккупации началось оперативное восстановление систем водоснабжения райцентра.