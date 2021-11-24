Десятки мигрантов нашли мертвыми в водах Ла-Манша

Сообщается, что несколько десятков человек были обнаружены мертвыми в водах Ла-Манша между Францией и Великобританией после того, как надувная лодка, перевозившая мигрантов, опрокинулась.

Рыбаки нашли около 30 тел и пустую лодку близ побережья Франции. Два человека выжили, передает Deutsche Welle.

"В лодке предположительно находились 34 человека, из воды извлечено 27 тел, а также найдены двое выживших, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Он отметил, что это был самый страшный инцидент с участием мигрантов, когда-либо случавшийся в Ла-Манше. Министр также сообщил о задержании четырех подозреваемых по этому делу.

Рыбаки натолкнулись на место несчастного случая в районе французских городов Кале и Дюнкерк 24 ноября.

Согласно данным Международной организации по миграции (IOM), зафиксировано наибольшее количество человеческих жертв среди мигрантов с момента начала мониторинга в этом регионе в 2014 году.