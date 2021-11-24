В Губе метамфетамин продавали в продуктовом магазине
Сотрудники Губинской районной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали наркоторговца, продававшего психотропные вещества метамфетамин и героин в своей продуктовой лавке, передает Report.
Сообщается, что в ходе обысков в продуктовом магазине было обнаружено большое количество метамфетамина, а также приготовленного кустарными способами героина. В качестве подозреваемого полиция задержала жителя Губинского района Алтана Магеррамова.
Расследование продолжается.