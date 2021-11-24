МВД еще раз обратилось к гражданам

На освобожденных от оккупации территориях участки предоставляются в пользование по мере очистки от мин. Об этом сообщил журналистам начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, работа по разминированию продолжается быстрыми темпами.

Гаджиев выразил понимание о том, что "каждый мечтает увидеть эти места", но риск сохраняется и неосторожность может привести к трагедии.

"Поэтому сегодня основное внимание уделяется тому, чтобы вместе с просветительской работой была создана полностью безопасная среда для граждан, которые вернутся жить в эти районы. Все государственные структуры вовлечены в эту деятельность", - подчеркнул представитель МВД.