Израиль запретил свое кибероружие для Саудовской Аравии и ОАЭ

Министерство обороны Израиля составило новый список стран, в которые разрешен экспорт кибероружия, разработанного местными компаниями, передает Калькалист.

Издание отмечает, что количество стран в списке сократилось со 102 до 37. В частности, из него исчезли ОАЭ, Саудовская Аравия и Мексика, то есть страны, замешанные в скандалах с использованием шпионских программ компании NSO.

Согласно сообщению израильского минобороны, список стран, в которые разрешен экспорт кибервооружения, обновляется время от времени. При этом Израиль разрешает их продажу исключительно государственным структурам для правоохранительных целей и борьбы с террором.